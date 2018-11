Durata dei processi: quello schiaffo alla presunzione di innocenza

Se da parte del ministro della giustizia si vuole evitare che indagini e processi svaniscano, finendo in prescrizione per il decorso del tempo, ma meglio si direbbe per il non adeguato funzionamento della giurisdizione, d’altro lato si pone in luce come la soluzione prospettata scardina il sistema e contrasta con principi e garanzie fondamentali per i cittadini. Per orientarsi è bene comprendere le ragioni ed il fondamento della prescrizione. Si tratta di un istituto giuridico generalissimo: il mancato esercizio di un diritto per il tempo ragionevolmente determinato dal legislatore ne determina l’estinzione. In campo penale il mancato esercizio della potestà punitiva dello Stato, e in definitiva della condanna entro il termine fissato in rapporto alla gravita del reato, che arriva fino ad oltre venti anni, determina l’estinzione del reato e, dal punto di vista del processo, non consente più di procedere ed accertare se vi sia una responsabilità penale.



Poter tenere senza alcun limite una persona nella condizione di “indagabile” o di sottoposta a giudizio viola garanzie essenziali nel rapporto tra libertà dell’individuo ed esercizio dei poteri dell’autorità nei suoi confronti.

La proposta del ministro della giustizia ha un ambito apparentemente più limitato: la prescrizione non opera più se il tribunale ha pronunciato una sentenza. L’effetto preclusivo della prescrizione dopo una sentenza di condanna in primo grado ha la forza dell’esistenza della pronuncia di un giudice. Ma questo elemento di apparente forza è piuttosto un punto di debolezza dal punto di vista delle garanzie costituzionali, e non solo. La costituzione, all’articolo 27, stabilisce che l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva, e l’esperienza mostra quante volte chi è condannato in primo grado viene assolto nei successivi gradi di giudizio. Sulla stessa linea la convenzione europea dei diritti dell’uomo, per la quale ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata. Se la sentenza di primo grado fosse di assoluzione, sarebbe ancor più difficile comprendere la ragionevolezza del fermare l’orologio del tempo per consentire una nuova pronuncia anche a distanza di molti anni.



Allora non c’è rimedio che soddisfi l’esigenza che il ministro della giustizia avverte, come tutti del resto, di portare a compimento i processi ? Le strade corrette le indicano le stesse regole del processo. Gli atteggiamenti dilatori di imputati che intendano dilatare i tempi del processo per giungere alla prescrizione possono essere neutralizzati dalla prevista o prevedibile sospensione del corso della prescrizione quando le cause del rinvio e del ritardo dipendano dall’imputato e dai suoi difensori. Inoltre la interruzione della prescrizione quando sia stata pronunciata la sentenza, e il suo nuovo decorso a partire dal giorno della interruzione, consente di dare un termine ragionevole per lo svolgimento degli ulteriori gradi di giudizio.



Come si può constatare, si tratta di un sistema complesso, che richiede cautela nelle riforme, da condurre senza l’illusione che la inadeguatezza o le inefficienze organizzative siano superabili intervenendo sulle regole processuali e sostanziali.

Tanto più se il progettato venir meno della prescrizione dopo la sentenza di primo grado rischia di giustificare il pratico abbandono del principio della ragionevole durata del processo che è imposto dalla costituzione e, ancora una volta, dalla convenzione europea dei diritti dell’uomo.

