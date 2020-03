Noemi Di Segni, presidente degli ebrei italiani: «Pesach in videoconferenza? I rabbini stanno valutando»

«Il problema è interessante: si tratta di capire se in una situazione di emergenza mondiale come questa, mai vissuta dall’umanità prima, possano essere modificate le nostre rigide prescrizioni religiose, oppure se vada mantenuto quell’ancoraggio storico alla tradizione che ha creato solidità nei secoli». A parlare è Noemi Di Segni, presidente dell’Unione delle Comunità ebraiche italiane, a ridosso della festa di Pesach, che quest’anno si celebra l’8 aprile ed è uno dei momenti più significativi del calendario ebraico. Durante il Seder si legge l’Haggadah per ricordare l’uscita degli ebrei dall’Egitto, ed è un’occasione di riflessione sul significato dell’identità e sulla sfida di essere liberi. Ma la Pasqua ebraica è anche un momento di festa, in cui si riuniscono le famiglie, si fanno grandi tavolate, tornano i parenti da lontano. “Assembramenti” ora vietati. Ma non solo. A Pesach, come nelle altre feste solenni e durante lo Shabbat, agli ebrei non è permesso l’utilizzo di dispositivi elettronici e quindi niente connessioni digitali. O forse sì.



Il dilemma pare arduo da risolvere, come pensate di regolarvi?

«Il dibattito è aperto a livello internazionale - risponde Noemi Di Segni - un gruppo di autorevoli rabbini israeliani sta valutando se esiste una strada alternativa per salvare almeno in parte lo spirito aggregativo di Pesach. La proposta è stata esplicitata nelle scorse ore generando una discussione anche all’interno della Diaspora, Italia compresa: fare in modo che, durante il Seder, le famiglie separate dall’emergenza possano connettersi a distanza attraverso il programma di video conferenze Zoom».

Questo risolverebbe il problema?

Diciamo che fare eccezione alla regola e essere autorizzati a pigiare un bottone potrebbe alleviare la solitudine di molti, sia gli anziani, sia i giovani che non sono in grado di celebrare la festa da soli. La deroga potrebbe essere circoscritta, solo in questo caso eccezionale e davanti al pericolo. Il problema si era posto già un mese fa durante la festa di Purim, ma adesso i divieti sono molto più rigidi e certamente è impossibile muoversi da casa».

Qualcuno ha proposto di lanciare il programma Zoom prima dell’inizio della festa lasciandolo poi acceso per tutta la serata.

Impossibile, perché la connessione dura solo 40 minuti a meno di non avere l’accesso business. Ma l’importante secondo me è fare capire alle persone il senso del dibattito».

Ossia?

«Senza far calare le prescrizioni dall’alto, questo è vietato e stai attento a te, ma valutando se in questo momento le regole religiose possono essere modificate, senza un approccio dogmatico, ma con tutte le accortezze necessarie».

Esiste anche un problema alimentare?

«Certo, perché durante Pesach c’è bisogno di reperire cibi kasher particolari, che ad esempio a Roma vengono venduti solo in alcuni negozi. Quindi se io sono autorizzata a uscire per fare la spesa, posso anche raggiungere il negozio kasher dall’altra parte della città? E come lo spiego al poliziotto? Dobbiamo obbedire alle restrizioni, ci mancherebbe, ma esiste anche la libertà religiosa, l’Intesa con lo Stato italiano, e la fede ci impone di utilizzare solo determinati alimenti».

Come risolvere?

«Stavamo pensando come Unione di preparare un’autocertificazione che spieghi questa esigenza, da aggiungere al decreto della Presidenza del Consiglio e che le persone potrebbero portarsi dietro».

Ma le consegne a domicilio?

«Purtroppo gli spedizionieri non ce la fanno, sono stati subissati dalle richieste e hanno detto di non scrivergli più. C’è anche un problema di reperibilità, i macellai sono sotto stress, venendo da Israele hanno fatto la quarantena due volte, vorrà dire che questo Seder sarà vegetariano! La domanda è: quanto sono disposti ad aprire i rabbini? Quanto possono capire le autorità italiane? Certo è che Pesach per noi è un punto di riferimento assoluto. E che l’emergenza spinge alla riflessione e impone delle rinunce. Vedremo».

