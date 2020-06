Easy Jet, l'assurda pubblicità sulla Calabria: «Terra di mafia, priva di turisti». E' bufera. La compagnia modifica il post

Doveva essere un invito promozionale per visitare Lamezia Terme. Invece si è trasformata in una pubblicità irriguardosa verso i calabresi e la Calabria descritta come «terra di mafia, terremoti, priva di turisti, di città "iconiche" come Venezia e Roma e anche di fan su Instagram». E' così che la compagnia aerea Easy jet ha pensato bene di descrivere questa regione del sud Italia suscitando non poche polemiche. Tanto da provocare, subito dopo la bufera social, una ancora più sconcertante marcia indietro con la cancellazione del post e una nuova (stavolta irreprensibile) descrizione. Ma andiamo con ordine.

Easy Jet, dal 15 giugno primi voli in Italia

Sul sito di Easy Jet alla voce "Ispirami" la compagnia aerea aveva dedicato un apposito spazio a Lamezia Terme: «Per un assaggio autentico della vivace vita italiana - si legge - visita la Calabria. Questa regione soffre di un evidente assenza di turisti a causa della sua storia di attività mafiosa e di terremoti e la mancanza di città iconiche come Roma o Venezia capaci di attrarre i fan di Instagram. Ma se cerchi un piccolo assaggio della dolce vita senza troppi turisti, allora sei nel posto giusto. Raggiungi le città costiere della costa tirrenica per spiagge sensazionali e mai affollate. Arrampicati fino alla città di montagna di Morano Calabro per panorami mozzafiato e case bizzarre costruite su cime, che dovrai vedere per credere. Potrai essere tra i pochi turisti a conoscere e apprezzare veramente i tre spettacolari parchi nazionali di questa regione». Un quadro, insomma, sommario, carico di luoghi comuni e pregiudizi di cui se ne sarebbe potuto fare volentieri a meno.

Il copy di @easyJet su Lamezia è terribile.

Altra cosa: il messaggio sembra strutturato per un target straniero. Probabilmente è così, lo hanno solo tradotto e incollato nella sales page del sito italiano. bmvmbm,bc Da qualsiasi parte lo guardi, è terribile. 👎🏻#Calabria#easyjet pic.twitter.com/GTKv4bGjF8 — Maria Elena Marras (@memarras) June 23, 2020

Il post ha scatenato una vera e propria bufera in rete. «Easyjet chieda scusa, alla Calabria e all'Italia. Non c'è altro da aggiungere», ha scritto in un tweet il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano. Mentre il deputato calabrese di Fratelli d'Italia Wanda Ferro ha chiesto alla Regione di sospendere i rapporti con la compagnia aerea. «Descrivere la Calabria - afferma Ferro in una nota - come una terra di mafia e di terremoti dalla quale i turisti stanno alla larga, e i pochi che arrivano possono ammirare solo delle case bizzarre, è di una gravità senza precedenti. Il danno all'immagine della Calabria da parte di Easyjet è evidente, e rischia di avere ingiuste ripercussioni sulle attività turistiche.»

La compagnia aerea ha così deciso di cambiare totalmente descrizione: «Lamezia Terme si trova nel cuore del Mediterraneo. Grazie alle sue attraenti inenature, spiagge incontaminate, meravigliosi paesaggi montani e aplini è una destinazione perfetta per le vostre vacanze. E' un posto favoloso che vale la pena visitare in qulsiasi peridoo dell'anno». Insomma come arrampicarsi sugli specchi.

EasyJet ha cambiato descrizione. Ora Lamezia è il posto più bello d'Italia. #Calabria #easyjet pic.twitter.com/Yvfto2pQbI — nino (@_ninoo17) June 23, 2020

