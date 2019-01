E in tre mesi la Francia staccò l'Italia di altri 8 miliardi

Francia batte Italia +0,3 contro -0,2. La metafora sportiva ben si adatta ai dati dell'andamento del Pil del quarto trimestre 2018 che vedono appunto una crescita di quello francese e un calo di quello italiano. Da Parigi nessun commento diretto, ovviamente. Ma c'è da scommettere che - dopo settimane di polemiche durissime da parte del governo italiano alla Francia, accusata tra l'altro si provocare l'emigrazione dall'Africa per via della stampa delle banconote per 12 paesi africani - qualche economista abbia fatto due conti sulla punta del naso. Quello 0,5% di differenza in appena tre mesi vuol dire che la Francia (che ha già un Pil più alto del nostro paese di circa 500 miliardi di euro) è diventata più ricca dell'Italia per almeno 8/9 miliardi di euro.

