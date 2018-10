«Due uomini non fanno una madre», la campagna di Pro Vita indigna la sindaca Appendino e Torino Pride

© RIPRODUZIONE RISERVATA

"Due uomini non fanno una madre": è lo slogan della campagna (hashtag "#Stoputeroinaffitto") allestita dalle associazioni Pro vita e Generazione famiglia: le famiglie con partner dello stesso sesso, soprattutto quello maschile, sono il bersaglio.I manifesti sono stati affissi a Torino, Milano, Roma e Napoli: due uomini (definiti genitore 1 e gebnitori 2) spingono un carrello del supermercato in cui hanno acquistato un bambino, sofferente, con codice a barre sul petto.La replica della sindaca di Torino, Chiara Appendino, non si è fatta attendere: "Due persone che si amano fanno una #famiglia - scrive Appendino su Twitter - Continuerò le trascrizioni e non smetterò di dare la possibilità a questo amore di realizzarsi. Un abbraccio".Protesta anche il coordinamento Torino Pride: "Una notizia aberrante, il Comune ci assicura di non aver autorizzato l’affissione".