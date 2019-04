Malpensa, drone vicino alle piste: quattro voli dirottati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Momenti di tensione, in mattinata, in provincia di Varese . Trenta minuti di allarme all'aeroporto di Malpensa e 4 voli dirottati a causa dell'avvistamento di un drone in prossimità delle piste. L'allarme è scattato intorno alle 11 ed è cessato dopo che i controlli della Polaria hanno permesso di ripristinare l'operatività piena dello scalo. Durante la chiusura sono stati dirottati 4 voli, tre a Linate e uno a Torino. Il 3 marzo scorso un episodio simile aveva causato la chiusura dell'aeroporto per circa mezz'ora.