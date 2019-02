Blitz antidroga sulle piste da sci: 18 segnalati in tre ore, seguestrati hashish e marijuana

SONDRIO - Controlli antidroga sulle piste da sci del Palù, a Chiesa Valmalenco. Domenica i carabinieri della sezione operativa e della stazione della località sciistica in provincia di Sondrio, supportati da due unità del nucleo carabinieri cinofili di Orio al Serio (Bergamo), hanno effettuato un’attività di prevenzione e repressione per contrastare l’uso e lo spaccio di sostanze stupefacenti sugli impianti sciistici in località Palù.



HASHISH E MARIJUANA

I controlli sono stati estesi alle decine di turisti che hanno trascorso le giornata sulla neve. I cani antidroga, in sole tre ore, hanno segnalato numerose persone mentre l’attività di riscontro, effettuata dai carabinieri, è stata positiva per diciotto sciatori. Di questi, diciassette sono stati segnalati, quali assuntori, alle prefetture di competenza, tra cui anche quella di Sondrio, mentre un trentenne milanese è stato denunciato a piede libero per spaccio. I segnalati sono maggiorenni, studenti e professionisti vari, la maggior parte provenienti dal milanese, trovati tutti in possesso di sostanza stupefacente di vario tipo. In totale sono stati sequestrati 17,5 grammi di hashish, 7 grammi di marijuana e 14 spinelli.



ALTERAZIONE PSICOFISICA

In una stagione invernale nella quale non sono stati rari i casi di incidenti, anche mortali, a causa di comportamenti scorretti e imprudenti tenuti dagli sciatori, l’attività dei carabinieri della compagnia di Sondrio è stata finalizzata ad assicurare controlli più efficaci, anche grazie la collaborazione dei cani antidroga, per gli sportivi che frequentano il comprensorio. «L’attività ha evitato che molte persone affrontassero le piste da sci in condizione di alterazione psicofisica mettendo a rischio la propria e l’altrui incolumità», commenta il capitano Serena Federica Galvagno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA