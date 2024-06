Mercoledì 12 Giugno 2024, 18:48 - Ultimo aggiornamento: 18:51

Rinasce dalle proprie ceneri ma non è una fenice. Il Drago Vaia è pronto a ritornare a nuova vita dopo l'incendio doloso del 23 agosto 2023. Ora, quasi un anno dopo, il 1° luglio 2024 alle ore 11:00, la nuova opera 'Drago Vaia Regeneration' sarà nuovamente di tutti.

«L'arte non è programmabile e necessita dei tempi propri della creatività, soprattutto quando un'opera così maestosa prende vita in quello che sarà il suo habitat. E se il tempo meteorologico non aiuta i tempi naturalmente si dilatano», afferma Marco Martalar, creatore dell'opera. «L'attesa e l'arte sono un connubio imprescindibile», afferma il Sindaco di Lavarone Isacco Corradi.

L'opera

Realizzata da Marco Martalar sull’Alpe Cimbra, il Drago alato fu costruito con 3.000 viti e 2.000 scarti di arbusti provenienti dalla tempesta dell'autunno 2018 che distrusse milioni di alberi in tutto l'arco alpino e sconvolse l’intera comunità.

Durante il primo anno di vita del Drago, nato per mantenere il ricordo di quanto successe con l'arrivo della tempesta Vaia, le persone che hanno visitato l’opera sono state più 40.000 e il fenomeno ha avuto particolare risonanza sui social grazie ai tanti selfie condivisi con l'animale di legno.

La raccolta fondi

All'indomani dell'incendio, il sindaco del Comune di Lavarone, Isacco Corradi,lanciò una raccolta fondi su GoFundMe cui parteciparono oltre 1600 persone raccogliendo 50 mila euro. Lo sconcerto per il rogo di un’opera ad alto contenuto simbolico per la comunità trentina e non solo, generò una catena di solidarietà che ha ridato vita all'essere mitologico di Martalar.

Come raggiungere il Drago

Per vedere il Drago evitando il sentiero semantico, ecco le indicazioni da seguire.

Parcheggio in località cost, distanza a piedi dal drago 30 minuti percorso facile, non adatto alla carrozzina. Il parcheggio si trova ad 1km da magrè in direzione Luserna. Parcheggio Bertoldi, utilizzare la seggiovia poi seguire l’indicazione Magre Tablat con icona del drago. Parcheggio a Cappella parco Palù e seguire l’indicazione Magre Tablat con icona del drago.

Invece per fare il sentiero semantico del Drago, queste sono le indicazioni.

Andare a Bertoldi e prendere la seggiovia, poi seguire le indicazioni sentiero del drago; in alternativa partire da Bertoldi e Gionghi e seguire le indicazioni Magre Tablat e poi una volta arrivati alla Tana Incantata seguire le indicazioni Sentiero del Drago. Il percorso dura circa 45 minuti.