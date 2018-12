Torino, drag queen aggredita in pieno centro: reagisce e mette in fuga i bulli

Drag queen aggredita in pieno centro. E' successo a Torino. La denuncia arriva dal coordinamento Torino Pride. L'episodio si è verificato in via Eusebio Bava, nel quartiere Santa Giulia, verso le 4 del mattino. «Dopo aver lavorato in una festa privata in versione drag queen e dopo aver fatto un salto alla discoteca Centralino, stavo andando con un amico a mangiare un panino - racconta Mattia, la vittima (nella foto tratta da Torinotoday) - Arrivato in via Bava, ho parcheggiato e due ragazzi mi sono saltati in macchina. Quando sono sceso per capire cosa stesse succedendo, hanno iniziato a urlare, a insultare me e il mio amico. A offendere. Uno mi ha tirato un pugno sul petto e mi ha graffiato. Io ho reagito. So di essere quasi 2 metri e di essere un uomo, nonostante la minigonna. Dopo la colluttazione sono scappati».



Sabato sera, Mattia, che lamentava dolore alla spalla e al braccio, è andato al pronto soccorso del "San Luigi" e ha presentato una denuncia alla polizia. «Ci auguriamo che le forze dell'ordine possano identificare i due 'bravi ragazzi' - commenta Giziana Vetrano, coordinatrice TorinoPride - e far capire loro che le aggressioni non fanno parte della convivenza civile e democratica di una società civile».

