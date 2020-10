Dpcm e scuola, i presidi: «Domani i ragazzi in classe dopo le 9. Per la didattica a distanza serve tempo»

Dpcm, i presidi avvisano le famiglie che «domani i ragazzi entreranno in classe dopo le 9 perché per organizzare la didattica a distanza serve tempo». «L'adeguamento della didattica a distanza non sarà fatto nottetempo - dice il Presidente dell'Associazione Nazionale presidi Antonello Giannelli - . Oggi è domenica e non sarà possibile partire già da domani, esattamente come prevede il decreto che parla, come il precedente, di recepimenti a livello regionale».

Domani in classe dopo le 9

«Dunque per le scuole da domani non cambierà nulla anche per quanto riguarda l'orario di entrata che per il Dpcm non dovrà essere prima delle nove», conferma il Presidente dell'Associazione Nazionale presidi Antonello Giannelli.

