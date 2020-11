Dpcm, negozio aperto ieri a Bolzano chiude oggi: «Ne è valsa la pena, abbiamo voluto mandare un messaggio»

Un negozio inaugurato ieri chiude oggi per il nuovo Dpcm. Si tratta del punto vendita di Franz Kraler di Bolzano. Ma Daniela Kraler è comunque positiva e ottimista: «abbiamo saputo il giorno prima che il giorno dopo avremmo chiuso, ma l'abbiamo aperto lo stesso e l'abbiamo presa con filosofia. Sul momento mi è venuto un colpo al cuore, dopo tutto il lavoro fatto, i tanti progetti, le speranze, ma abbiamo pensato che valeva la pena aprire anche se per un solo giorno. Per noi era importante dare un messaggio alla gente e alla città: bisogna reagire, bisogna combattere, bisogna rimboccarsi le maniche e credere in quello che ci fa. E non dobbiamo lasciarci abbattere».

«Era da tanto - racconta la proprietaria - che pensavamo di aprire anche qui il nostro negozio, in una città e non solo nei luoghi di villeggiatura. È stata una scommessa e dovremo aspettare un pò per sapere se l'abbiamo vinta. Ma non dobbiamo lasciarci prendere dalla depressione, anche se è una situazione straziante - continua Daniela Kraler. - Io sono positiva, innamorata del mio lavoro e lo faccio con passione e cerco di reagire alle delusioni e ai momenti di sconforto. Non sono triste o delusa, cerco di trovare la forza dentro di me. Accetto e rispetto le regole perché sono fatte per difenderci, non per danneggiarci. Sono previste delle proteste anche a Bolzano, ma io non vi prenderò mai parte».

