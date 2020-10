Covid, verso stretta su sport e movida. Toti: «Escluso coprifuoco alla francese»

Sport, ristoranti, scuole e smart working. Di questo si sta parlando al vertice in corso nella sede della Protezione Civile. Partecipano il capo del Dipartimento Angelo Borrelli, il Commissario per l'Emergenza, Domenico Arcuri, il ministro per le Autonomie, Francesco Boccia e in collegamento quello della Salute, Roberto Speranza oltre a diversi governatori e rappresentanti delle Regioni.

Al termine della riunione il governatore della Liguria Giovanni Toti assicura che negli interventi in cantiere è escluso il coprifuoco modello francese e ulteriori strette a bar e ristoranti.

«Con l'autunno si apre una fase nuova. Le reti sanitarie sono forti ma dobbiamo evitare lo sfondamento come era accaduto a marzo», esordisce entrando alla riunione, a quanto si apprende, il ministro Francesco Boccia. Nel corso del vertice si sta valutando di riattivare anche la task force dei medici volontari.

Mentre il commissario Domenico Arcuri si è rivolto direttamente agli italiani: «Più ci aiutano meno necessità c'è di misure drastiche». Inoltre si è detto «disponibile a ricominciare gli acquisti centralizzati di tamponi, reagenti e test antigenici per arrivare a 200mila tamponi molecolari al giorno e 100mila test rapidi antigenici al giorno».

Il vertice alla Protezione Civile comincia una manciata di ore dopo quello a Palazzo Chigi tra i capi delegazione e il premier Giuseppe Conte sulla manovra e le misure da mettere in campo in un nuovo Dpcm anti-Covid che si è concluso a notte fonda, verso le 4.30. Il Dpcm potrebbe arrivare entro martedì. Il governo sta anche valutando una soluzione «per trasportare i risparmi di spesa del 2020 su esigenze di spesa di questi ultimi due mesi del 2020». Nel provvedimento potrebbero entrare ad esempio la proroga della Cig o le nuove regole per lo smart working nella P.a., mentre non ci dovrebbero essere interventi sul fronte delle cartelle del fisco.

Questo pomeriggio è invece convocato il Comitato Tecnico Scientifico.

Covid, non solo Campania: il virus corre anche in Umbria e Liguria

Ristoranti

Una chiusura dei locali (ristoranti, bar, pub) tra le 22 e le 23, da modulare con la "strettà maggiore" nei week end, potrebbe essere una delle misure contenute nel nuovo Dpcm con regole anti Covid ancora più stringenti. Nel governo le sensibilità sulle nuove disposizioni sarebbero diverse. Sulla movida, ha osservato il ministro Speranza, si dovrebbe fare uno sforzo in più: «Capiamo se una stretta sugli orari serali per evitare assembramenti», avrebbe aggiunto Speranza, invitando le Regioni a lavorare «insieme» al governo «sui trasporti».

Sport dilettantistici

É emerso che si deve fare una distinzione di base tra attività essenziali e non essenziali per limitare i contagi. Tra le nuove disposizioni potrebbe esserci una ulteriore stretta sugli sport dilettantistici da contatto e su alcune attività fisiche (nel mirino potrebbero finire le palestre) ma anche su parrucchieri, estetisti e saloni di bellezza; cinema e teatri; sale gioco e Bingo. Su questo tema il presidente della Confeernza delle Regioni e governatore dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini ha detto: «Sulle piscine e le palestre si valuti di tutelare almeno le squadre, che possono rispettare i nuovi protocolli».

Smart Working

Una «mossa netta sullo smart working», arrivando «anche al 70-75%». Lo avrebbe detto, a quanto si apprende, il ministro della Salute, Roberto Speranza, nel corso del vertice. «Ci sono ancora luoghi in cui la mascherina non è utilizzata: sport di contatto - ad eccezione dei professionisti che seguono i protocolli», avrebbe sottolineato il ministro, dicendo poi alle regioni: «sugli eventi capiamo insieme dove fissare l'asticella». «Sulla movida potremmo fare uno sforzo in più, capiamo se una stretta sugli orari serali per evitare assembramenti», avrebbe aggiunto Speranza, invitando le Regioni a lavorare «insieme» al governo «sui trasporti».

Ultimo aggiornamento: 14:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA