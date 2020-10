Dpcm, la sfida del cinema salentino: «Noi restiamo aperti, la chiusura non ha senso»

C'è un cinema che resta aperto malgrado le norme del nuovo Dpcm del governo. Succede vicino Lecce, come racconta il Quotidiano di Puglia. «All'ingresso ho affisso un cartello con la scritta 'Io resto apertò: tenere il cinema aperto è una forma di disobbedienza civile per protesta contro questa chiusura che non ha senso perché il cinema resta tra i luoghi più sicuri e controllati». Questa la sfida che Antonio Mosticchio, titolare del cinema «Multiplex Sala Fasano» di Taviano, in Salento.

«Non esistono evidenze scientifiche di focolai dovuti a cinema e teatri che da sempre sono stati i luoghi più sicuri in quanto garantiscono il mantenimento della distanza di sicurezza, l'uso delle mascherine, il continuo ricambio di aria e la sanificazione dei posti a sedere», spiega il gestore. Mosticchio annuncia che terrà «il cinema aperto fino a quando non vi sarà una chiusura fisica forzata».

«Noi resteremo aperti - aggiunge Mosticchio - perché in questo momento storico il cinema è più che mai anche una forma di evasione e di arte che garantisce intrattenimento e un apporto terapeutico in un periodo di forte stress psicologico».

