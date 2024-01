Agrigento, due donne trovate morte in case diverse. «È un duplice omicidio»

Tragedia in provincia di Agrigento. Due donne trovate morte in case diverse. La prima, in cortile Avenia, sarebbe morta in seguito ad un incendio della residenza ed è carbonizzata. L'altra, in via Da Vinci, è stata trovata cadavere in un lago di sangue.

Potrebbe trattarsi di un duplice omicidio: le due abitazioni non sono distanti.

«Ho appreso la notizia stamani dalla stampa, aspetto di avere maggiori informazioni per capire meglio cosa sia accaduto. Ma l'intera comunità è sconvolta da una simile violenza». A dirlo all'Adnkronos è Maria Grazia Brandara, sindaco di Naro ( Agrigento), dopo la morte di due donne, trovate cadavere nella notte in due diverse abitazioni a poca distanza l'una dall'altra. La prima era in un lago di sangue, la seconda è morta carbonizzata nell'incendio della casa. L'ipotesi privilegiata dagli investigatori è quella di un duplice omicidio. Pare, infatti, che le due donne fossero amiche. Il marito di una delle due era morto da tempo. «Non conoscevo personalmente le due vittime - aggiunge il primo cittadino -, ma la loro morte resta un trauma per la nostra piccola comunità. Come sindaco non posso che provare un grande dolore».