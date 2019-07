Folgorata mentre stende i panni, la vicina accorre e muore anche lei. «Non è scattato il salvavita»

Due persone sono morte folgorate questa mattina a Nardò. Si tratta di Anna Cinzia Cataldi, 45 anni, e la vicina Antonella Antonaci, 51enne. L'incidente fatale è avvenuto poco prima delle 10 in una abitazione lungo una strada periferica di Nardò, via San Giuseppe da Copertino. Cataldi stava stendendo i panni sul retro della sua abitazione, vicino al vano lavanderia, quando è rimasta folgorata: la violentissima scarica elettrica è stata causata probabilmente dal contatto fra il cavo d'acciaio dove la donna stendeva i panni e un cavo elettrico non debitamente isolato.

Al suolo, c'era dell'acqua. E non è scattato il salvavita, il che fa pensare a un difetto dell'impianto elettrico. Punto, questo, sul quale saranno fatti accertamenti. La vicina, Antonaci, è accorsa in aiuto della donna folgorata e, toccandola, è rimasta folgorata anche lei.



Il marito di Cataldi, Giuseppe Calignano - di professione assicuratore - stava aiutando anche lui la moglie a stendere i panni e ha riportato ustioni, comunque non letali. È stato salvato dalla figlia, Soave, di 16 anni, che ha avuto la prontezza di staccare il contatore e che ora si trova comunque in ospedale per accertamenti. In ospedale anche il marito della vicina, Antonio De Paola, trapiantato di rene e, dunque, bisognoso di un accurato esame post-trauma. ​