Donna uccisa in casa a Nuoro: caccia all'ex marito. Ferito gravemente il nuovo compagno di lei

Ennesimo femminicidio, stavolta a Nuoro, in Sardegna. Una donna è stata uccisa in casa questo pomeriggio e secondo le prime informazioni l'autore del delitto sarebbe l'ex marito che, in base a quanto riporta La Nuova Sardegna, avrebbe anche ferito gravemente il suo nuovo compagno. Quando i medici del 118 sono giunti sul posto la donna era già morta. Indagano i carabinieri di Nuoro.

L'ex marito è in fuga. La vittima è Romina Meloni, originaria di Ozieri, mentre il nuovo compagno, ricoverato in rianimazione, sarebbe Gabriele Fois. I due avevano una relazione da poco meno di un anno.

Ultimo aggiornamento: 19:25

