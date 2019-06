Donna uccisa trovata in un appartamento nel Vicentino, due uomini feriti gravemente

Tragedia nel tardo pomeriggio di oggi in via Vesopucci a Montegaldella (Vicenza), comune nell'area dei colli Berici. Secondo le prime informazioni una donna di 43 anni è rimasta uccisa e due uomini sono stati trasportati d'urgenza all'ospedale San Bortolo perché feriti in modo molto grave: uno sarebbe in condizioni disperate, al punto che potrebbe essere operato d'urgenza in questi minuti.

Sul posto del fatto di sangue i carabinieri della stazione di Longare, arrivati per primi sul posto, poi raggiunti dai colleghi del nucleo operativo di Vicenza. Secondo quanto trapela la donna, di cui è al momento non sono state rese note le generalità, così come dei due feriti, sarebbe morta a causa di una coltellata.

La zona è stata transennata per tenere lontani i curiosi. Ancora ignota la dinamica e l’autore del ferimento a morte, che potrebbe anche essere una quarta persona. A dare l'allarme sarebbero stati alcuni vicini che hanno sentito le grida provenire da un'abitazione.

Ultimo aggiornamento: 19:08

