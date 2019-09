Milano, donna trovata morta in casa: ipotesi omicidio, sentito il marito

Una donna di 59 anni è stata trovata morta in casa in via san Giacomo a Milano la notte scorsa a causa di ferite d'arma da taglio. La morte della donna sta assumendo i contorni di una tragedia maturata in famiglia e non si esclude l'ipotesi di omicidio. Gli agenti della Questura hanno preso in consegna il marito, che non vivrebbe con lei e la cui posizione è al vaglio di investigatori e inquirenti.

Roma, strangolata e uccisa con il gas nella sua casa: caccia al compagno

Ultimo aggiornamento: 10:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA