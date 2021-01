Scende dal bus e viene investita da un'auto: badante morta sul colpo a Pordenone

Un incidente tragico che è costato la vita a una donna a Pordenone. ​La vittima lavorava come badante in un'abitazione di Roveredo in Piano. Terribile la dinamica. La donna, 53 anni, originaria della Romania, è stata investita da un'auto e uccisa nella tarda serata di ieri nella zona della Comina, alla prima periferia di Pordenone, appena dopo essere scesa da un autobus del trasporto extraurbano. I rilievi sono stati eseguiti dalla Polizia locale che dovrà valutare eventuali profili di responsabilità a carico della conducente dell'utilitaria, risultata negativa all'alcoltest, che ha investito la donna mentre si accingeva ad attraversare la strada.

