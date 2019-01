Monviso, trovata morta con gli abiti lacerati: donna uccisa nei giardini di una chiesa

E' stata trovata nei giradini adiacenti la chiesa, con il volto pieno di ferite, riversa per terra. Morta. I carabinieri di Barge, paese alle pendici del Monviso, nel Cuneese, stanno ora indagano su quello che sembra, a prima vista, l'omicidio di una donna rinvenuta cadavere nei pressi della chiesa di San Rocco. A dare l'allarme sono stati alcuni residenti della zona, che hanno notato il cadavere nei giardinetti.



La vittima, secondo le prime indiscrezioni, p resenta gravi ferite al volto. Per i carabinieri di Saluzzo intervenuti sul posto, e coordinati dal sostituto procuratore Alberto Braghin, l'ipotesi più accreditata è quella dell'omicidio. A notare il cadavere, riverso in una pozza di sangue e con i vestiti lacerati, sono stati alcuni residenti della zona. La donna è stata riconosciuta da alcuni parenti ma le sue generalità non sono ancora state rese note.