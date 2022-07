Bussolengo, donna uccide a coltellate il marito e si costituisce: la vittima aveva 37 anni

Un uomo di 37 anni, autotrasportatore, è stato ucciso a coltellate dalla moglie, una donna di 36 anni di origine brasiliana, a Bussolengo (Verona) in Via San Valentino. La donna si è poi costituita confessando l'omicidio. Al momento sono in corso il sopralluoghi sulla scena del delitto da parte dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Verona e l'interrogatorio della donna da parte del pm di turno, nella caserma di Bussolengo.

La donna si chiama Edlaine Ferreira, e ha confessato di aver ucciso il marito, Francesco Vetrioli, nella loro abitazione situata nel centro di Bussolengo. I due si erano sposati da poco tempo.

