Si uccide con la pistola davanti all'ex marito durante una lite: si era separata un mese fa

Ultimo aggiornamento: 18:27

Unacon l', poi la tragedia: laprende la pistola e siin. E' accaduto questa mattina in un appartamento del paese: unadi 42 anni si è uccisa con un colpo di pistola regolarmente detenuta dall’ex coniuge, di un anno più anziano. La coppia, di origini pugliesi, era separata soltanto da un mese.Da quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Thiene, questa mattina la donna, mentre i due figli erano a scuola, si è recata nell’appartamento dell’ex coniuge per parlare, ma sarebbe iniziato un litigo e lei, dal racconto di lui ai militari del capitano Davide Rossetti, si è precipitata nella camera da letto dove sapeva essere custodita la pistola, l'ha impugnata e si è sparata un colpo in testa.Inutile è stato il tentativo dell’uomo di disarmare la donna, l'ex marito, sconvolto dalla scena, ha chiamato il 112 e il 115. I sanitari del Suem hanno potuto soltanto certificare il decesso della donna e soccorrere l’uomo, in seguito interrogato dai carabinieri. Dai primi riscontri dell'Arma si tratta di suicidio.