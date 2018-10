Donna fa la gastroscopia in una clinica, si sente male durante l'esame e muore

MACERATA - Va alla clinica Marchetti per sottoporsi a gastroscopia e muore subito dopo l’esame. La tragedia è avvenuta oggi verso le ore 14. Una donna di 69 anni di Montelupone, subito dopo l’esame avrebbe iniziato a vomitare sangue per poi perdere i sensi e morire. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Volante e un’ambulanza. Era stato il marito ad accompagnarla alla struttura per quello che avrebbe dovuto essere un esame di routine. A nulla sono valsi i tentativi di rianimarla. La donna lascia il marito e una figlia. Ultimo aggiornamento: 18:29 © RIPRODUZIONE RISERVATA