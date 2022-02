Donna disabile muore nel rogo dell'appartamento, gravissimo il marito che la accudiva a Bassano del Grappa

Donna disabile muore nel rogo dell'appartamento, gravissimo il marito che la accudiva. E' accaduto questa mattina in via Magnasco a Bassano del Grappa (Vicenza). I pompieri arrivati dal locale distaccamento sono entrati dotati di autorespiratori nell’appartamento completamente invaso dal fumo: hanno prima rinvenuto un uomo, subito portato fuori e successivamente con l’aiuto di una termocamera una donna disabile, che era allettata. L’uomo è stato stabilizzato dai sanitari e portato subito nel vicino ospedale.

La donna è stata a lungo rianimata sul posto dal personale sanitario del Suem in collaborazione con i vigili del fuoco e poi trasferita in ospedale, dove successivamente è deceduta. Altri vigili del fuoco hanno intanto spento le fiamme divampate nella camera da letto. Sono ora in corso da parte dei tecnici vigili del fuoco presente con il personale del NIAT (Nucleo Investigativo Antincendio Territoriale) e il funzionario di guardia le cause che hanno causato l’incendio.