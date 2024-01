Donna morta in casa a Trento, il corpo della 32enne trovato dall'ex marito: sul letto macchie di sangue

Una donna di 32 anni è stata trovata morta nel letto della sua casa a Trento in via Vicenza. A trovarla, secondo quando si apprende, è stato l'ex marito. La donna era riversa sul letto, macchiato di sangue. Sul posto, oltre ai carabinieri, il medico legale e il pm di turno Patrizia Foiera. In corso accertamenti per capire se si è trattato dell'ennessimo femminicidio.

Il giallo

La donna pare sia deceduta da almeno due giorni. È quanto emerge dai primi accertamenti condotti sul posto. Si sta aspettando comunque l'esito dell'esame autoptico preliminare svolto dal medico legale. La pm sta interrogando più persone. Le indagini sono affidate ai carabinieri di Trento. Risulterebbe che la donna abbia una bambina e che sia o separata o divorziata. Solo pochi giorni fa, in Valfloriana è stata trovata morta Ester Palmieri. La 37enne, madre di tre figli, è stata uccisa dal suo ex compagno Igor Moser che poi si è suicidato.