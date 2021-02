Pavia, donna di 50 anni trovata morta in casa: gli inquirenti non escludono l'omicidio

Una donna di 50 anni è stata trovata morta in casa, a Pavia. Non è ancora stata resa nota la sua identità. Il ritrovamento è avvenuto questo pomeriggio in un appartamento di via Depretis, non lontano dal centro storico della città. Sconosciute le cause del decesso ma, tra le ipotesi avanzate dagli inquirenti, c'è anche quella di una morte violenta. Al momento le forze dell'ordine sono nell'appartamento per cercare di ricostruire l'episodio.

Ultimo aggiornamento: 16:41

