Palermo, donna trovata morta in strada con una ferita alla testa

L'hanno trovata per terra, senza vita, con una ferita alla testa. È successo questa mattina a Palermo, in via Settembrini nel quartiere Uditore. La vittima, una donna polacca di 44 anni, è stata notata dai residenti della zona che hanno chiamato immediatamente la polizia e il 118. La ferita potrebbe essere compatibile con una caduta ma i vicini, sentiti dalle autorità, hanno raccontato che ieri pomeriggio la donna aveva litigato con il compagno con cui conviveva nella stessa strada dove è stato trovato il corpo. L'uomo, un palermitano di 43 anni, è stato già identificato.



