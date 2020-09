Una donna è morta a Formia in circostanze tutte da chiarire. La sua casa è stata trovata a soqquadro e sono in corso gli accertamenti della Procura di Cassino e della Polizia di Stato.

Non si escludono ipotesi, a partire da quella dell'omicidio. L'episodio si è verificato in via degli Archi e l'allarme è scattato la notte scorsa. Non è ancora chiaro chi abbia ritrovato la donna senza vita e al momento non si conoscono ulteriori particolari sull'accaduto.

Vedi anche > Controlli sulla movida e negli stabilimenti del sud pontino: il bilancio della polizia

Ultimo aggiornamento: 13:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA