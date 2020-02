Firenze, donna trovata morta in albergo: è una 51enne tunisina. Si cerca un uomo

Una tragedia a Firenze, non lontano dalla stazione di Santa Maria Novella. È una 51enne tunisina la donna trovata morta questa mattina in un albergo del centro di Firenze, in via San Zanobi. Secondo quanto emerso, alloggiava nella struttura da lunedì scorso, insieme a un uomo, italiano, al momento ricercato. In base alle testimonianze raccolte, la donna non avrebbe mai lasciato la stanza, come invece avrebbe fatto più volte l'uomo. La pm titolare delle indagini, Ester Nocera, ha disposto l'autopsia sul cadavere. Un primo esame eseguito sul corpo avrebbe evidenziato alcuni segni all'altezza del collo, la cui natura potrà essere chiarita solo dall'autopsia.

