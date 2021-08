Donna incinta all'ottavo mese folgorata mentre fa la doccia, il bimbo fatto nascere con parto cesareo

Venerdì 27 Agosto 2021, 09:37

Tragico incidente domestico per una donna incinta all'ottavo mese: la 42enne è rimasta folgorata mentre faceva la doccia. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri a Mesagne (Brindisi). A dare l'allarme è stato il marito, che in quel momento si trovava in casa.

Immediato l'intervento del 118, che ha trasportato la puerpera in ospedale in codice rosso. Qui i medici hanno deciso di far nascere il bambino con parto cesareo. Il piccolo non è in pericolo di vita, ma sia madre che figlio sono al momento ricoverati all'Antonio Perrino di Brindisi. Per la donna, la prognosi resta riservata.