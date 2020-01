Donna si dà fuoco a Mestre davanti al tribunale dei minori: protesta per l'affido della figlia

Una giovane donna si è cosparsa di liquido infiammabile e si è data fuoco stamani sulla scalinata della sede del tribunale dei minori di Mestre (Venezia). Il gesto sarebbe da mettere in relazione a un procedimento della giustizia civile che la vede coinvolta: la giovane donna aveva accanto a sé un cartello, scritto in un italiano stentato e nel messaggio farebbe riferimento all'affidamento della figlia Sofia e al marito. Quest'ultimo risiederebbe nel trevigiano. I primi a soccorrere la giovane e a tentare di spegnere le fiamme sono state le guardie giurate che sorvegliano la sede giudiziaria.

La giovane donna è stata soccorsa e portata all'ospedale. Le sue condizioni sarebbero gravi. Su quanto accaduto indaga la polizia.

La giovane donna è stata soccorsa e portata all'ospedale. Le sue condizioni sarebbero gravi: è stata subito soccorsa dai sanitari del Suem 118, intubata sul posto e trasportata al pronto soccorso dell'ospedale all'Angelo, a Mestre. Poi, la giovane donna è stata trasferita d'urgenza al Centro grandi ustionati di Padova.

Sul luogo del rogo sono stati ritrovati una tanica con del liquido infiammabile e un cartello in cui la giovane spiega, accludendo una fotografia, le ragioni del gesto.



