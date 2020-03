Coronavirus, donna chiama il 112 a Matera: «Sto male», ma voleva compagnia per il suo compleanno

Ultimo aggiornamento: 12:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Non mi sento bene, venite subito». Ha chiamato il 112 raccontando di stare male. Quando però i carabinieri sono arrivati nella sua abitazione con la guardia medica, ad Aliano ( Matera ), hanno scoperto che la donna, vedova e senza figli, aveva solo bisogno di un po’ di compagnia nel giorno del suo compleanno. «Scusate, non ho nessun parente, sono sola e oggi è il mio compleanno . Sono 77 anni oggi», ha detto l’anziana. E così ha invitato i militari - impegnati nel far rispettare le prescrizioni sull’emergenza coronavirus - a prendere un caffè e un pezzo di torta. In regalo ha ricevuto una copia del Calendario dell’Arma. Un gesto che la donna ha apprezzato tantissimo. «Grazie mi avete fatto il regalo più bello».