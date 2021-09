Cagliari, donna 60enne uccisa a coltellate dal marito: l'uomo chiama i carabinieri dopo la brutale aggressione

Giovedì 9 Settembre 2021, 17:36 - Ultimo aggiornamento: 17:39

Un brutale omicidio è avvenuto oggi a Quartucciu, un piccolo comune della città metropolitana di Cagliari in Sardegna. Un uomo di 67 anni avrebbe accoltellato ripetutamente la moglie 60enne nella loro abitazione in via Sarcidano. Dopo l'aggressione, il marito ha chiamato i carabinieri, ma quando i medici del 118 sono arrivati in casa non hanno potuto fare nulla: la donna era già deceduta. Sul posto stanno indagando le forze dell'ordine della Compagnia di Quartu Sant'Elena e del Comando provinciale di Cagliari, anche per capire la causa che ha scatenato questo folle gesto.

Catania, uccide la moglie a coltellate e poi tenta il suicidio: oggi il giorno dell'udienza di separazione