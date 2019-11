Donna accoltellata alla gola in casa, arrestato un 26enne: l'aggressione durante una rapina

Una donna è stata trovata accoltellata al collo in casa nel centro di Cuneo. Per l'aggressione è stato arrestato un uomo di 26 anni in un hotel della città, mentre stava tentando di allontanarsi. Secondo le prime ricostruzioni della polizia il ferimento sarebbe avvenuto durante una rapina: l'uomo - non italiano - sarebbe entrato forzando la finestra al piano terra della villetta, aggredendo poi la donna che si era accorta dell'intrusione.

Trieste, anziano trovato morto in un sacco: sparita la badante che era con lui

Dragona, lite per futili motivi tra due cugini finisce a colpi di coltello

La donna, di 54 anni, è stata portata all'ospedale Santa Croce e Carle, dove è ricoverata in gravi condizioni nel reparto di rianimazione. Gli investigatori hanno acquisito le immagini della videosorveglianza delle case della zona. Il coltello non è stato trovato. La cinquantaquattrenne viveva da sola in una casa in via Luzzatti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA