Martedì 18 Aprile 2023, 17:30 - Ultimo aggiornamento: 17:38

È la mamma di Donato De Caprio la donna uccisa in via Vicinale Sant'Aniello nel quartiere Pianura a Napoli. Si chiamava Rosa Gigante, è incensurata e avrebbe compiuto 73 anni il prossimo 26 agosto.

Sul posto sono ancora in corso gli accertamenti della polizia: in attesa della versione ufficiale si susseguono le voci che riconducono il decesso a una causa violenta.

Cosa è successo

La signora abitava in un appartamento al primo piano all'interno di un complesso di case su due piani. Tra le ipotesi prese in considerazione - e in attesa delle risultanze ufficiali degli investigatori - non si esclude pertanto quella dell'omicidio al termine di una lite.

Intanto davanti casa della donna si è radunata una folla di curiosi, composta soprattutto di donne

Le indagini

In questi minuti le indagini condotte dalla Squadra Mobile di Napoli guidata dal primo dirigente Alfredo Fabbrocini e coordinate dalla Procura della Repubblica partenopea sarebbero vicine ad una svolta: non si esclude che gli investigatori abbiano già imboccato la pista che porta al presunto responsabile del delitto.

L'arma

Filtrano anche indiscrezioni sul ritrovamento del cadavere: la donna sarebbe stata uccisa con dei colpi di un corpo contundente alla testa (forse un martello) e successivamente l'omicida avrebbe tentato anche di dar fuoco al cadavere.