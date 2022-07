Don Giorgio Balbo, il parroco colto da malore muore mentre celebra un funerale

VICENZA - Tragedia oggi - 25 luglio - durante un funerale nella chiesa di Noventa Vicentina: il parroco, don Giorgio Balbo, è stato stroncato da un malore improvviso, mentre era in canonica e si accingeva ad entrare in chiesa per la celebrazione del rito funebre. Dopo l'allarme sul posto è giunta un'ambulanza del Suem 118 del locale ospedale, ma ogni tentativo di rianimarlo è stato vano.

Grande cordoglio in tutta la comunità rimasta choccata dalla notizia.

Don Balbo aveva compiuto 67 anni da pochi giorni, il 17 luglio scorso. Era vicentino ed era stato ordinato prete nel 1983: era alla guida dell’unità pastorale di Noventa, Saline e Agugliaro da sette anni.