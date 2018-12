Carabinieri con lo smartphone in servizio: la foto diventa virale e arriva il divieto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Stop alloper iin servizio. L'Arma ha disposto il divieto con unadel 29 novembre scorso e le motivazioni sono fin troppo ovvie: la distrazione dello schermo durante il lavoro potrebbe pregiudicare la sicurezza dei militari stessi e di tutti i cittadini. Le nuove disposizioni, inoltre, scongiureranno il rischio che in rete finiscano foto come quella divenuta virale sui social in cui tre militari in servizio sono assorbiti completamente dai propri telefoni cellulari.Nella circolare l'Arma sottolinea «l'esigenza di limitare all'occasionalità, e comunque per il tempo strettamente necessario, le comunicazioni telefoniche e telematiche di natura privata, fermo restando il divieto dell'uso di apparati telefonici alla guida di veicoli». E ancora: «Lo svolgimento di qualsiasi attività di servizio, specie in ambiente esterno, richiede la massima concentrazione affinché non risulti compromessa la soglia di vigile attenzione richiesta per poter cogliere tempestivamente gli accadimenti che si verificano nei pressi, valutarne rapidamente le implicazioni e quindi, se del caso, intervenire con la necessaria reattività e le procedure operative più appropriate».Conclude la circolare: «l'utilizzo degli smartphone o di altri dispositivi di connettività mobile per finalità non riconducibili al servizio in atto, con prolungate conversazioni private e con la compulsiva verifica di chat, messaggi e applicazioni, condiziona inevitabilmente e sensibilmente la concentrazione, pregiudicando l'efficacia dell'attività e la sicurezza del personale con sfavorevoli commenti nell'opinione pubblica circa le modalità di esecuzione dei servizi».