Entra in casa della ex e distrugge tutto: poi colpisce l'auto della suocera con una mazza

Un uomo di 44 anni è stato arrestato adopo essersi introdotto in casa della ex compagna e aver tentato di distruggere tutto. Non riusciva ad accettare la fine della sua relazione con la donna, così si è recato a casa di lei forzando la porta d'ingresso, distruggendo gli arredi della cucina, del bagno, della camera da letto, urinando sulle pareti e portando via alcuni elettrodomestici. Andando via, ha notato l'auto della ex suocera parcheggiata nel piazzale antistante e l'ha danneggiata con una mazza. Sono stati i vicini di casa della sua ex a notare la sua presenza in casa e a chiamare i carabinieri consentendo che l'uomo venisse colto sul fatto.L'uomo - che aveva precedenti per rapina, estorsione, lesioni e minacce - è accusato di atti persecutori, furto e danneggiamento ed è ora ai domiciliari in attesa di giudizio. Fu già denunciato mesi fa dalla compagna, quando lui le spense sul braccio una sigaretta.