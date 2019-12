Dissenteria per 30 ospiti dell'albergo in val Ridanna: scatta l'allarme intossicazione

Allarme intossicazione per gli ospiti di un albergo in val Ridanna, con almeno 30 casi di dissenteria dopo che gli ospiti hanno consumato la cena. Nell'albergo della val Ridanna, in Alto Adige, infatti, si sono registrati almeno 30 casi di sospetta intossicazione. È scattato il protocollo di emergenza sanitaria.

Anche da Bolzano si stanno recando sul posto ambulanze e il corpo permanente dei vigili del fuoco. All'ora di cena alcuni clienti hanno avvertito sintomi di dissenteria, nel giro di pochi minuti altre persone hanno accusato gli stessi disturbi. A questo punto il medico intervenuto sul posto ha fatto scattare il protocollo per intossicazioni diffuse.

