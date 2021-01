Dispersi sul Velino, continuano le ricerche: in arrivo un mega-sonar per cercare le tracce

Continuano sul Monte Velino, in Abruzzo, le ricerche dei 4 dispersi, tre uomini e una donna di cui non si hanno notizie da domenica scorsa. Sta arrivando un potente sonar dalla Valle d' Aosta. Si tratta di un'antenna di grande diametro, trasportata da un elicottero che tramite un segnale cerca le tracce dei dispersi. Intanto proseguono in quota le ricerche sul campo, ad opera del Soccorso Alpino e Speleologico, Guardia di Finanza e Vigili del fuoco, in attesa dell'arrivo di alcuni mezzi pesanti che possano aiutare a scavare la neve. Oggi pomeriggio ci sarà al campo base di Massa d'Albe una conferenza stampa interforze per fare il punto sui soccorsi in atto.

