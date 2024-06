Lunedì 3 Giugno 2024, 10:42 - Ultimo aggiornamento: 10:52

PREMARIACCO (UDINE) - Ragazzi travolti dal fiume Natisone, Le notizie di oggi, 3 giugno 2024, gli aggiornamenti sulle ricerche del venticinquenne Cristian Casian Molnar, dopo il ritrovamento ieri dei corpi di Patrizia Cormos e Bianca Doros. I tre sono stati sorpresi venerdì 31 maggio dalla piena del fiume, trascinati via, dispersie cercati senza sosta, poi purtroppo l'epilogo quando le flebili speranze dei familiari e dei soccorritori che li hanno cercati per più di 48 ore, sperando di ritrovarli in vita, si sono definitivamente azzerate.

Dispersi nel Natisone, la situazione

Rimane la speranza del fratello di Cristian, il ragazzo che manca all'appello e che si è cercato con decine di uomini e mezzi fino alla tarda serata di ieri. Nulla da fare, per lui si riprenderà oggi alle 9 con ulteriori sopralluoghi. Dopo la parentesi di bel tempo, nelle ultime ore si è registrato un peggioramento delle condizioni meteorologiche. La portata delle acque del Natisone è aumentata e da limpide, com'erano ieri, sono oggi più torbide. I due fattori complicano le operazioni di ricerca per ritrovare il corpo di Cristian Casian Molnar, che sono riprese stamattina. E' stato infatti anche l'abbassamento del livello del fiume, ieri, che ha facilitato, se non consentito, il ritrovamento dei corpi delle due ragazze, uno sul greto e l'altra sotto un cumulo di ramaglie. Hanno ripreso ad operare da alcune ore i vigili del fuoco, sul posto anche con una squadra di sommozzatori, i volontari della Protezione civile e gli altri soccorritori.

Strage nel Natisone, la mamma di Patrizia: «Le avevo chiesto di non andare e tornare a casa»

«Stavamo battendo quell'area molto impervia da terra» ha raccontato Emanuel Marini, 44enne volontario della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, colui che assieme ai colleghi ha individuato per primo il corpo di Patrizia. «Dopo aver percorso circa 500 metri dal sentiero che scende verso l'alveo tra il Ponte Romano di Premariacco e la spiaggetta della frazione di Paderno, a un certo punto, provando ad insistere tra la radura e i rovi, ho scorto prima una scarpa sneaker bianca (che poi si è appurato fosse dell'altra ragazza, di Bianca, ritrovata più a valle), ho proseguito nonostante il contesto fosse molto arduo, fino a quando ho scorto, incastrato in una rientranza della roccia erosa, il corpo di una delle ragazze: è stato davvero un colpo al cuore».

IL METEO

Ore 11.30: 20 metri cubi al secondo. Ore 13: 135 metri cubi al secondo. Ore 15: 250 metri cubi al secondo. Le rilevazioni della portata del Natisone, effettuate venerdì a monte del luogo della tragedia, danno la misura della terribile gravità dell'evento che ha travolto Patrizia Cormos, Bianca Doros e Cristian Casian Molnar: l'acqua ha registrato un volume superiore di 60 volte al dato medio e di 30 volte al valore primaverile. «Purtroppo le piene improvvise sono una caratteristica di questo fiume, dovuta alla sua conformazione morfologica e acuita da questa epoca di precipitazioni intense in tempi ristretti», spiega l'ingegnere idraulico Mario Causero, che vive proprio a Premariacco.

secondo il sindaco, «si sono trovati in una situazione imprevedibile. Chi abita a Premariacco conosce il fiume e sa quanto le sue condizioni possano mutare in fretta ha poi aggiunto - I tre giovani sono arrivati con il sole e in condizioni di normalità, senza piena. Non potevano sapere cosa stava accadendo a monte. Ed è stata questione di minuti. A questo punto il silenzio è l'unica forma di rispetto - conclude il sindaco -. La mia vicinanza ora va alle famiglie dei tre giovani».