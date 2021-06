Della riapertura delle discoteche - unico settore per il quale non c'è ancora una data chiara per la ripresa dell'attività - si discuterà dopodomani al ministero della Salute. Con ogni probabilità si tratterà di fissare un rigido protocollo con misure di sicurezza dettagliate anche per evitare quanto accadde l'anno scorso, quando alcuni focolai di Covid furono scoperti (in ritardo) fra agosto e settembre fra il personale e poi fra i clienti di alcune note discoteche sarde. Secondo indiscrezioni fra le ipotesi sul tappeto ci sarebbe anche quella di una riapertura a partire dal primo fine settimana di luglio che cade a inizio mese.

Via libera col green pass?

Una delle possibilità che saranno esaminate è quella di far aprire le discoteche per i soli clienti vaccinati o in possesso di green pass. È una tesi cara al sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri. «Non vedo rischi - ha detto Sileri - cse si balla con tutte persone vaccinate, o tamponate o guarite, anche perché il green pass va usato».

I presidenti delle Regioni sono su posizioni ancora più dure e nei giorni scorsi si sono battuti perché il tema delle riaperture delle discoteche entrasse nell'agenda del governo Draghi.

I gestori, nel frattempo, battono il ferro finché caldo e fanno fare capolino a manifestazioni di disobbedienza civile: «Se entro il prossimo 21 giugno, data dell'eliminazione definitiva del coprifuoco, il governo non si esprime anche per la riapertura delle discoteche, decideremo di riaprire indistintamente le nostre attività dal primo luglio», ha annunciato il Silb, il sindacato dei gestori delle sale da ballo.

Ira gestori - «Non sono stato informato. In ogni caso siamo pronti a collaborare per riaprire discoteche e locali da ballo in piena sicurezza». Lo ha affermato all'Adnkronos, Maurizio Pasca, Presidente Nazionale Silb-Fipe, commentando le indiscrezioni su un incontro con il ministero della Salute che si dovrebbe tenere martedì proprio per discutere della riapertura delle discoteche. «Una riapertura nei tempi e nei modi dovuti - spiega Pasca - naturalmente in totale sicurezza per le persone. Chiederemo la riapertura con il green pass, cioè potranno entrare in discoteca coloro che sono vaccinati, che hanno contratto e sono guariti dal virus o che hanno tamponi negativi nelle 36 ore precedenti. Insomma siamo pronti a creare delle 'bolle di sicurezzà nel locali da ballo». «Credo sarebbe giusto incontrarsi e aprire un tavolo di lavoro anche perché noi non siamo pulsanti o interruttori che accendi e spegni - spiega Pasca - abbiamo bisogno di programmazione e per questo non vogliamo aprire domani, ma il 21 giugno verrà abolito il coprifuoco su tutto il territorio nazionale e programmare una riapertura i primi luglio darebbe la possibilità di poter salvare almeno la stagione estiva. Riaprire in sicurezza per dare divertimento sano e sicuro. - conclude Pasca - anche perché altrimenti tre milioni di ragazzi, nel fine settimana specialmente, con le discoteche chiuse andranno ad affollare, andranno ad assembrarsi nelle piazze o in luoghi non controllati: meglio le discoteche dove invece il controllo c'è».