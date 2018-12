Strage discoteca, ad appena 48 ore di distanza Emis Killa sale sul palco e canta

Ultimo aggiornamento: 21:05

The show must go on. E così, mentre sui siti e sui giornali italiani ancora si susseguono le drammatiche testimonianze di quanto avvenuto nella notte tra venerdì e sabato in discoteca ad Ancona,sale sul palco, stasera, a Milano, al Fabrique. Il suo tour va avanti. Anche la data romana del 12 dicembre si farà, nonostante tutto. Con un post pubblicato su Instagram, il rapper spiega il perché di una decisione che non ha convinto tutto i fan: «Rimandare concerti o eventi non servirà a nulla (purtroppo) - sostiene - e tutta la solidarietà via social del mondo non potrà cambiare niente, né alleviare la sofferenza a chi ha subito un trauma a causa di questo orrore. Per cambiare dobbiamo partire da noi stessi, agendo, e penso che il compito di diffondere un giusto messaggio spetti anche a noi artisti, forse soprattutto a noi, che abbiamo influenza sui giovani».Il collega, invece, ieri aveva annullato la data prevista per sabato 8 a Nonantola (Modena) «nel rispetto delle vittime della tragedia avvenuta alla Lanterna Azzurra di Corinaldo».