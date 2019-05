Disabile si uccide sparandosi davanti all'Agenzia delle Entrate

Forse la disperazione, o la solitudine o i problemi economici che lo affligevano. E' ancora da scoprire la motivazione che ha portato un uomo di 48 anni, disabile su una sedia a rotelle, a uccidersi questa mattina davanti all'ingresso del palazzo dell'Agenzia delle Entrate di Viareggio (Lucca). Il rinvenimento è avvenuto intorno alle 6 da parte di un dipendente dell'ente. Secondo una prima ricostruzione da parte delle forze dell'ordine, l'uomo si sarebbe suicidato sparandosi un colpo di arma da fuoco alla testa. Una pistola è stata trovata in terra vicino al corpo senza vita. Quando il personale del 118 si è arrivato sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso del disabile sulla carrozzina. Sul posto i carabinieri e la polizia. Al momento non è stato ritrovato nessun biglietto che spieghi il gesto.LEGGI ANCHE....> Baby gang aggredisce e rapina un disabile, tre arresti a Bologna Gli investigatori della polizia hanno precisato che il corpo del 48enne è stato rinvenuto privo di vita nel parcheggio dell'Agenzia dell'Entrate vicino alla sua auto sulla sedia a rotelle. Si tratterebbe di un suicidio, hanno ribadito più tardi gli inquirenti che conducono le indagini, ma ad ora la causa della morte non è riconducibile con certezza ad un colpo di arma da fuoco.