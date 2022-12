Bergamo, imbarco negato a disabile in carrozzina elettrica: l'Enac: «Garantire piena tutela ai passeggeri»

È rimasta a terra e non ha potuto prendere il suo volo per Bordeaux. Lunga denuncia sui social di una disabile a cui è stato negato l'imbarco all'aeroporto di Orio al Serio (Bergamo). Motivo? La batteria della sua carrozzina elettrica «che ha il voltaggio ammesso, non può essere portata in volo, perché ha uno sticker con scritto e-bike». Così scrive su Facebook la signora, Valeria Roberta Vetrano, attaccando Ryanair che lunedì scorso l'ha respinta al check in.

«Mi viene detto che la batteria non è originale - scrive - sostengono che avrei assemblato il mezzo (eh?!?). A questo punto presento la certificazione del costruttore. Niente da fare. Mi dicono di lasciare la parte motorizzata a terra (chiamata Stricker), se voglio partire (nota per il lettore: questi mezzi non funzionano come carrozzine manuali se si stacca la parte anteriore), insomma Ryanair ha la soluzione per tutto: lascia la carrozzina, vai a piedi! Che buona idea!!! Perché non ci ho pensato prima?!?» La signora Vetrano ha denunciato inoltre che «l'assistenza disabili sparisce dopo dieci minuti e mi lascia appesa» e aggiunge che «quella che è sempre stata una bella routine, viaggiare, vedere i miei amici, è diventata un'impresa inaccessibile per me (grazie Ryanair)».

L'Ente nazionale per l'aviazione civile ha preso posizione. «Dobbiamo purtroppo ancora registrare un caso di imbarco negato a una passeggera con mobilità ridotta - ha commentato il Presidente dell'Enac Pierluigi Di Palma - Appena ne abbiamo avuto notizia siamo subito intervenuti sollecitando i direttori di aeroporto affinché assicurino con una loro ordinanza la piena tutela dei diritti dei passeggeri». «Per quanto riguardo lo specifico caso di Valeria Roberta Vetrano - conclude Di Palma - sono in corso accertamenti per verificare la possibile responsabilità del vettore».

