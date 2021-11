Bullizzano un disabile a Scampia e postano il video sui social: costretto a correre e chiuso nel cassonetto

Bullizzano un disabile e postano il video sui social. Accade a Scampia e a denunciarlo è il consigliere campano di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli. «Sta diventando virale il video realizzato da alcuni ragazzi a Napoli che bullizzano un loro coetaneo con problemi di disabilità mentale - scrive su Facebook - A bordo di uno scooter lo costringono a correre disperatamente per strada dietro la promessa di regalargli soldi. Lo obbligano a gridare, a buttarsi per terra e poi lo fanno entrare in un cassonetto dell'immondizia intimandogli di restare chiuso lì. Il tutto condito da risate e sfottò che testimoniano una profonda crudeltà pari solo alla loro stupidità».

«Un video vergognoso - aggiunge Borrelli - per il quale mi auguro che gli autori siano individuati subito e, se hanno un briciolo di dignità, chiedano scusa pubblicamente. Mi rivolgo in particolare ai loro amici e ai familiari: fate capire a questi ragazzi la gravità di ciò che hanno commesso nell'interesse stesso di una loro crescita umana, culturale e sociale».