Coronavirus diretta: code ai supermarket in tutta Italia. Nel mondo 275.000 contagi e 11.000 morti

Coronavirus, non si arrestano i casi in tutto il mondo dove è stata superata la soglia dei 275.000 contagi. Lo riporta l'ultimo bollettino diffuso dalla Johns Hopkins University, che vede il numero delle persone guarite a 88.256 unità. In particolare, i contagi sono 275.434 ed i morti 11.399. In Asia si registrano i primi due morti a Singapore. Si tratta di una donna di 75 anni e di un uomo di 64 anni di nazionalità indonesiana. Nella città stato sono stati finora registrati 385 casi di contagio, il secondo numero più alto nel sud est asiatico. Nella vicina Malaysia si contano 1.030 casi.

Coronavirus, la polizia farà controlli sulle persone in isolamento

Code ai supermercati. Dopo le code di ieri nei supermercati di tutta Italia, a Milano anche oggi, all'esterno dei punti vendita, la gente ha cominciato a mettersi in fila intorno alle 6.30. All'Esselunga di via Fuché, una delle più note, la coda si snoda già per quasi tutto l'isolato, e continuano ad arrivare persone. Il punto vendita dovrebbe aprire alle 7.30 e chiudere alle 20. Esselunga, che ha ridotto di poco gli orari, ha annunciato ingressi prioritari per medici e infermieri. Stessa situazione si registra nei supermercati delle principali città.

Altre bare via da Bergamo. Sono una settantina i feretri che questa mattina sono stati caricati sui camion dell'esercito per essere trasferiti dal cimitero di Bergamo in altre zone del Nord, in particolare in Emilia Romagna per la cremazione. Anche oggi Bergamo assisterà dunque a un nuovo, drammatico corteo dei mezzi, come quello della sera del 18 marzo scorso, con le bare dei propri cari per i quali non è nemmeno stato possibile organizzare un funerale, perché le regole per contrastare la diffusione del coronavirus li vietano.

Coronavirus Roma, 1.100 chiamate al giorno al 118. Gli iperatori: «Paura a entrare nelle case»

Sydney, stop ai bagni a mare. autorità di Sydney hanno chiuso Bondi Beach, dopo che sulla popolare spiaggia si erano riversate folle di persone, nonostante il divieto di assembramento a causa dell'epidemia di coronavirus. La misura è stata decisa dopo la comparsa di numerose foto online che mostravano la spiaggia affollata di bagnanti. Il ministro della polizia del New South Wales, David Elliot, ha parlato di «comportamenti irresponsabili» ed ha annunciato che se non saranno rispettate le misure di distanziamento sociale le autorità potrebbero decidere la chiusura di altre spiagge.

Coronavirus, congedi retribuiti al 50% e voucher baby sitter: tutti gli aiuti alle famiglie

Ultimo aggiornamento: 10:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA