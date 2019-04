Con il diploma di maturità anche il supplemento Europass

Anche quest'anno, agli studenti che conseguiranno la maturità , non verrà consegnato solo il diploma. Ogni maturando che supererà positivamente l'esame di Stato, infatti, avrà allegato al suo curriculum anche il cosiddetto supplemento Europass, un documento - riconosciuto dall' Unione Europea - che attesta le competenze acquisite all'interno del percorso di studi, dell'area di studio sulla quale si concentra l'istituto di provenienza, l'«European Qualification Framework» e i possibili impieghi e sbocchi post-diploma dello studente, come spiega il sito Skuola.net.CHE COS'E'Europass è un documento standard riferito a ciascun indirizzo di studio, con tutte le informazioni riguardanti il percorso compiuto dallo studente per acquisire il diploma. Descrive, in sintesi, l'indirizzo della scuola superiore frequentata, con le competenze attese e i possibili sbocchi professionali di chi raggiunge il titolo di studio finale. Costituisce quindi un complemento del diploma e non una certificazione delle competenze acquisite dal singolo studente. All'interno dell'Europass, inoltre, si trova anche il livello acquisito nell'ambito del «Quadro Europeo delle Qualifiche, o »European Qualifications Framework« (EQF). Si tratta di un sistema grazie al quale è possibile confrontare le qualifiche professionali nei diversi paesi europei -