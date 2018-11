Il Michelangelo ritrovato esposto in Santa Croce a Firenze

Il volto di Michelangelo nascosto sotto le sembianze di Nicodemo, che guarda in direzione della sua tomba, e quello di Rosso Fiorentino, con un copricapo vermiglio, nelle vesti di Giuseppe d'Arimatea sono riaffiorati dal restauro della tavola ad olio «Andata al Calvario e incontro con Veronica», la pala d'altare che Giorgio Vasari eseguì nel 1572 su commissione di Cosimo I dè Medici per l'altare Buonarroti nella Basilica di Santa Croce a Firenze.



L'EFFETTO

Emozione e clima di festa oggi pomeriggio, in Santa Croce, dove è stato presentato il restauro della pala del Vasari per l'altare della monumentale tomba di Michelangelo Buonarroti, davanti ad almeno 400 persone. Tutti rapiti dallo splendore di un'opera che Claudio Paolini, funzuonario della Soprintendenza ha definito «la più bella mai dipinta da Giorgio Vasari». Ad accogliere il pubblico la presidente dell'Opera di Santa Croce, Irene Sanesi, e Anna Mitrano, funzionaria del Fondo edifici di culto del ministero dell'Interno. Con loro Maria Teresa Castellano, la restauratrice protagonista dell'eccezionale recupero, alla quale in tanti hanno chiesto incuriositi dove fosse quel volto di Michelangelo riportato alla luce.

