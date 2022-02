Entrano nella Costituzione difesa dell'ambiente e biodiversità, Francesco Tagliente: «Evento storico»

«Siamo di fronte a un' emergenza sociale ed energetica senza precedenti . Ma è accaduto nel frattempo un evento storico : la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi sono entratì nella Costituzione Italiana nell'interesse delle future generazioni». L'Ancri, l'associazione che da anni difende e promuove valori e simboli della Repubblica Italiana, sente di aver coronato un'altra battaglia. Ieri, 18 febbraio, si è celebrata la Giornata Mondiale del Risparmio Energetico. L'Ancri, che è presieduta da Tommaso Bove e ha un motore inesauribile nel Prefetto Francesco Tagliente , il tarantino che è stato a lungo Questore di Roma, ha sottolineato «la grande importanza dell'appuntamento» e si prepara a discuterne con decine di ospiti, tra i quali Daniel Calleja già Direttore Generale dell’Ambiente della Commissione Europea, la professoressa Maria Chiara Carrozza, Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr), e Fabrizio Curcio Capo del Dipartimento della Protezione Civile, in una trasmissione che si prospetta appassionata in onda martedì 22 febbraio alle 21,30 su Italia 7.

Quella organizzata dall'Ancri (Associazione Nazionale Insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana) non è una semplice passerella televisiva. L'8 febbario scorso, con l'approvaazione della riforma di una Legge Costituzionale, è accaduto qualcosa che potrebbe avere un peso per chi verrà, le nuove generazioni. Tutela del paesaggio, patrimonio storico e artistico della Nazione erano già nella Carta Cosituzionale. La modifica, cioè l'aggiunta delle parole secondo cui la norma “Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi” amplia il novero dei valori protetti nell'interesse comune del Paese e parla, esplicitamente, di “giustizia intergenerazionale”. Il principio è chiaro e semplice: chi c'è oggi deve agire, attraverso le leggi e i comportamenti che possono derivarne, per protegge l'ambiente in cui vivranno i giovani di domani

L'articolo 9 della norma costituzionale, così come è stata riformata, prevede, con una riserva di legge, la tutela degli animali stabilendo che “Lo Stato disciplina i modi e le forme di tutela” e introduce alcuni incisi nell’art 41 della Costituzione prevedendo che l'attività economica non possa svolgersi in modo da recare danno alla salute e all'ambiente. «Il tema dell'ambiente e del risparmio energetico - dice il Prefetto Tagliente - sta entrando, prepotentemente, nelle coscienze. Ora c'è una norma specifica, nella legge fondante dell'Italia, che lo afferma come valore comune. E' una piccola ma vera rivoluzione che esplicherà gli effetti nel corso dei decenni». Italia 7, con il direttore Fabrizio Manfredini, ha voluto organizzare sul tema una puntata speciale del programma di approfondimento Monitor.

Le domande che verranno sviscerate sono molte. Cosa cambia in tema di bilanciamento dei diritti costituzionali? Cosa possiamo fare, per ridurre nell’immediato le criticità, al di là delle misure assistenziali e strutturali annunciate dal governo? Cosa succede nel bilanciamento tra iniziativa economica, lavoro e salute? «Penso alle travagliate vicende delle acciaierie Ilva di Taranto e di Piombino - aggiunge Tagliente - Quali effetti si avranno ora sul territorio per prevenire ed intervenire in emergenza? È possibile ripensare il settore della progettazione delle infrastrutture e del patrimonio edilizio perseguendo efficienza energetica? Cosa cambia per le pale eoliche, i pannelli fotovoltaici, le dighe del micro-elettrico, gli impianti a biomasse, gli impianti di trattamento rifiuti?»

Il presidente dell’Ancri Tommaso Bove e con l’Ingegner Paolo Ghezzi, delegato dell'associazione per l'ambiente, un responsabile sceintifico della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa hanno ottenuto l'adesione, oltre dei già detti Daniel Calleja e Fabrizio Ciurcio , quelle del Prefetto Stefano Laporta, Presidente Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra), del professor Gianfranco Amendola docente di Diritto Penale dell’ambiente alla Sapienza di Roma e già Procuratore della Repubblica, dell'architetto Stefano Boeri presidente della triennale di Architettura di Milano, di Marco Filippeschi, Coordinatore del Comitato Scientifico Associazione Rete dei Comuni Sostenibili e di Luca Lopomo Sindaco di Crispiano (TA) che ha aperto un percorso sperimentale di costruzione dell’Agenda Locale 2030. Potrebbero intervenire anche il Ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani e il presidente dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci) Antonio Decaro e il presidente e portavoce dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) Pierluigi Stefanini.